Gutíerrez keert terug bij groepstraining PSV, Willem II rekent op Nieuwkoop

Aanvoer­ders profvoet­bal: racisme komt geregeld voor tijdens wedstrij­den

8:19 Racisme in het Nederlandse profvoetbal komt vaker voor dan momenteel bekend is. Aanvoerders van de teams uit de eerste en eredivisie geven in een onderzoek van EenVandaag, in samenwerking met spelersvakbond VVCS, aan dat racisme vanaf de tribunes geregeld plaatsvindt.