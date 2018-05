Gutterswijk volgt Berden op als voorzitter van VVV

Familiegevoel Trotse Olde Riekerink heeft veel werk te verzetten bij Heerenveen

17 mei SC Heerenveen presenteerde vanmiddag Jan Olde Riekerink als nieuwe trainer van de Friese club. De 55-jarige oefenmeester toonde zich in het Abe Lenstra Stadion ‘blij en trots’ om te gaan werken in Friesland. ,,Blij en trots omdat ik een kans krijg in de eredivisie. Iets wat ik al lange tijd ambieerde. Heerenveen is een club met veel tradities.”