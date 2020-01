Guus Hiddink straks twee á drie dagen per week bij PSV

De Jong maakte de nu 73-jarige Hiddink zelf als speler mee bij PSV. ,,Hij voelt feilloos het karakter aan van spelers, wat ze nodig hebben. Latijns-Amerikaanse jongens, die gaf-ie soms vijf dagen vakantie in het seizoen. Of als Alex zich na Kerst op 3 januari weer moest melden vanuit Brazilië, zei die: 4 januari, toch, trainer? Die extra dag kon er dan komen, waarna Alex hem terugbetaalde in de wedstrijden.’’

De Jong start dezer dagen ook de zoektocht naar een hoofdtrainer voor volgend seizoen. ,,Het enige wat zeker is: het wordt iemand van buitenaf. Ernest Faber wordt in de zomer weer hoofd-opleiding, trainers zoals Ruud van Nistelrooy (coach PSV onder 19, red.) blijven hun eigen traject volgen in onze jeugd. Verder ligt alles open, een buitenlander kan ook, daar sta ik zeker voor open. En we zoeken een mix voor de hele staf. Diversiteit in leeftijden, karakters en kennis op specifieke terreinen. Verder is een staf die volledig bestaat uit mensen van buitenaf niet wenselijk, wat mij betreft.’’