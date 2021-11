Guus Hiddink wordt bij CBV de opvolger van Frank de Boer

,,Ik ben verheugd dat ik mijn in alle jaren opgebouwde kennis en ervaring in kan zetten voor jonge talentvolle trainers en coaches”, zegt Hiddink. ,,Mede hiermee hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons mooie vak van trainer.”

De CBV zegt ‘bijzonder content’ te zijn met de aanstelling van Hiddink. De oud-profvoetballer werkte bijna veertig jaar als trainer en was onder meer twee keer bondscoach van het Nederlands elftal. Zijn laatste klus was het bondscoachschap van Curaçao. ,,Guus Hiddink heeft Nederland mede op de voetbalkaart gezet, een wereldburger die overal successen heeft gehad als trainer. De vakvereniging is er trots op dat Guus zijn ervaring gaat delen met het huidige trainerskorps.”