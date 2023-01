Guus Til bezorgt PSV zwaarbevochten zege, Kjell Scherpen de schlemiel bij Vitesse

PSV heeft de eerste competitiezege van 2023 geboekt. Het Vitesse van coach Phillip Cocu, waar Kjell Scherpen met een slippertje én een rode kaart de schlemiel van de avond werd, werd in Eindhoven met 1-0 geklopt. Tegenvaller voor PSV was het uitvallen van Luuk de Jong, die na een gemiste penalty uitviel met een hoofdblessure

PSV slaagde er in de eerste helft tegen Vitesse opnieuw niet in om te scoren in een eredivisiewedstrijd en leek op weg naar een nieuwe zeperd. Het thuispubliek bezorgde de ploeg na de eerste 45 minuten een licht fluitconcert en dat was ook wel logisch. PSV had voor vandaag namelijk voor het laatst op 30 oktober in het Philips Stadion gescoord in een thuisduel in de eredivisie. De resultaten van PSV in eigen huis spraken de laatste tijd boekdelen: 0-1 tegen AZ, 0-0 tegen Sparta en nu stond opnieuw een helft een nul op het bord. Ondanks een penalty. Ondanks een grote schietkans voor Luuk de Jong. Ondanks twee grote mogelijkheden voor Anwar El Ghazi. En ondanks de briljante ingevingen Xavi Simons.

Ja, Simons ontsteeg de grauwe middenmoot in alle opzichten. Met drie fenomenale steekpasses liet de topscorer van de eredivisie voor rust zien wat hij allemaal in huis heeft. Eerst stuurde hij Luuk de Jong weg, die met zijn schot de paal raakte. Daarna kreeg El Ghazi de bal nog twee keer op een presenteerblaadje aangereikt, maar ook hij kwam niet tot een goal. Bij een van die keren werd hij getorpedeerd en daarom gaf scheidsrechter Pol van Boekel op advies van de VAR (Edwin van de Graaf) een penalty.

De Jong ging achter de bal staan en miste knullig, omdat Kjell Scherpen bleef staan. Zijn penalty ging door het midden en was totaal niet overtuigend, waardoor de Vitesse-doelman zich kon onderscheiden. Voor De Jong werd het daarna een wedstrijd om heel snel te vergeten, want hij botste even later met zijn hoofd tegen dat van Melle Meulensteen en moest het veld na een consult van clubdokter Wart van Zoest verlaten. Het is nog onzeker hoe lang hij langs de kant staat, maar de botsing zag er absoluut niet goed uit.

Volledig scherm Luuk de Jong valt uit met een hoofdblessure. © Pro Shots / Toin Damen

Ruud van Nistelrooij bracht Johan Bakayoko in het veld en posteerde Simons in de punt van de aanval. Na rust sorteerde dat effect, want de Belg kon Til in stelling brengen en daarna snel juichen. De middenvelder bewees weer eens dat scoren alleen kan als je schiet en zag dat keeper Scherpen onder zijn bal doorging. Til heeft daarmee zijn waarde weer eens bewezen. Voetballend ziet het er niet altijd goed uit wat hij doet, maar toch zijn zijn statistieken ook bij PSV goed en kan de middenvelder met zijn loopacties soms het verschil maken. Til maakte dit seizoen zijn zes eredivisiegoals in zijn zeven basisplaatsen.

Dankzij zijn schot greep PSV de drie punten, die heel hard nodig waren om de crisisgeur in Eindhoven te verdrijven. De resultaten van de afgelopen weken waren zo slecht dat de achterban begon te morren en zeker na de verkoop van Noni Madueke en Cody Gakpo hopen de PSV’ers snel op versterkingen. De eerste zat zaterdagavond al op de tribune en wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers: Fábio Silva. Hij vertrekt bij Anderlecht, dat hem eerder dit seizoen huurde en waar hij zeven competitiegoals heeft gemaakt. Silva moet bij PSV de stand-in voor Luuk de Jong worden.

Bij Vitesse was Scherpen de schlemiel van de avond. Nadat hij bij het schot van Til al onder de bal door ging, pakte de doelman ook nog rood in de slotfase. Hij haalde Yorbe Vertessen neer en moest iets eerder gaan douchen dan zijn teamgenoten. Het feit dat Scherpen de penalty van De Jong pakte, sneeuwde zodoende onder voor de voormalige keeper van Ajax.

