Haagse filmmaker geeft bijzonder inkijkje in leven van ADO-speler Wilfried Kanon

Op zijn zestiende verliet Wilfried Kanon Ivoorkust al om in Europa te slagen als profvoetballer. Hij ging eerst naar Empoli in Italië en kwam uiteindelijk via Roemenië in 2014 in Nederland terecht. Nu rijdt de verdediger dagelijks met zijn gedeukte witte Chrysler van zijn appartement in het centrum van de stad naar het ADO-stadion. In de film is te zien dat Kanon in Ivoorkust dezelfde grote wagen heeft. Toch zit hij daar met een ander gevoel op de weg.