‘Haagse scheldwoorden vlogen door de kleedkamer’

Advocaat blikte na afloop van het duel met ADO Den Haag, dat voor rust de leiding nam via Erik Falkenburg, nog eens terug op de voor hem ‘onverklaarbare eerste helft’. ,,Geen strijd, geen beleving. Echt Sparta-onwaardig. Ik had, de keeper daargelaten, iedereen wel kunnen wisselen. Maar op basis van de tweede helft vond ik onze overwinning terecht. Toen lieten we wél zien dat we alles wilden geven. Met de mooie drie punten tot gevolg. Die konden we ook wel gebruiken.”



Door de 2-1 overwinning is Sparta geen hekkensluiter meer. Dat is Roda JC nu. Zaterdag treffen de nummers achttien en zeventien elkaar in Kerkrade. Aftrap in het Parkstad Limburg Stadion is 20.45 uur.