Haller droomt van trefzeker debuut voor Ajax tegen PSV: ‘Zou perfecte start van dit avontuur zijn’

Door corona geplaagd GA Eagles vindt met zege enig juiste medicijn

5 januari In dagen van nood is een helpende hand soms best even lekker. Het coronavirus mocht de Adelaarshorst in de aanloop naar de tweede helft van de competitie dan hebben omgeturnd tot een overladen medisch centrum, Jong PSV was de zorginstelling die Go Ahead Eagles op deze dinsdagavond zo nodig had (2-3).