Haller maakt Ajax’ 100ste eredivisiegoal van het seizoen

LIVE | Willem II en FC Emmen allebei héél dicht bij openings­goal

14:50 De grote vraag is welke club na de laatste speelronde via de play-offs alsnog lijfsbehoud in de eredivisie moet zien af te dwingen. RKC Waalwijk is op basis van het doelsaldo officieus al veilig. De strijd gaat dus tussen FC Emmen en Willem II. Het gat tussen beide ploegen is slechts één punt in het voordeel van Willem II, dat zich bij een zege op Fortuna Sittard veilig speelt. Volg de ontwikkelingen bij deze duels via ons liveblog. • 14.30 uur: VVV-Venlo - FC Emmen • 14.30 uur: Willem II - Fortuna Sittard