Haller niet verbaasd over glansrol als topscorer in Champions League: ‘Twijfel niet aan mezelf’

Legendari­sche Simon Kistemaker (81), oud-trai­ner De Graafschap, Cambuur en FC Dordrecht, overleden

Simon Kistemaker is dinsdag in zijn woonplaats Heemskerk overleden. De in IJmuiden geboren oud-trainer van onder meer Cambuur, Telstar, De Graafschap en FC Dordrecht leed aan kanker. Hij is 81 jaar oud geworden. In zijn column noemde verslaggever Sjoerd Mossou Kistemaker onlans nog ‘een van de kleurrijkste en authentiekste Nederlandse trainers aller tijden'.

15:59