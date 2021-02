Haller over Ajax-blunder: ‘Ik begreep een paar minuten niet wat er was gebeurd’

Door Johan Inan



De 26-jarige spits die Ajax woensdag naar de halve finale van de KNVB-beker navigeerde, ontbreekt volgende week in Europees verband tegen Lille. De reden is bekend: Ajax had 22,5 miljoen over om het spitsenprobleem op te lossen, maar vergat de recordaankoop vervolgens in te schrijven voor de Europa League.