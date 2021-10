Haller, Tadic en Ngonge de uitblinkers, vier onvoldoendes bij dolend Sparta

Wie waren de uitblinkers in speelronde 10 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die afgelopen weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Dusan Tadic en Sébastien Haller hadden beiden een groot aandeel in de 5-0 zege die Ajax boekte in de topper tegen PSV. Tadic was goed voor een goal en twee assists, Haller maakte een goal en leverde een assist. De twee aanvallers van de koploper kregen een 8. Ook Timon Wellenreuther is in vorm. De Duitse doelman van Willem II kreeg een 8 voor zijn optreden op vrijdagavond tegen Fortuna Sittard. Voor het mooiste doelpunt van het weekend kreeg Groningen-aanvaller Cyriel Ngonge ook een 8.



Bij het dolende Sparta werden veel onvoldoendes genoteerd, waaronder vier keer een 4. Jans, Pinto, Van Crooy en Thy kregen dat cijfer. Ook Vitesse-doelman Schubert kreeg een 4, net als Willem II-verdediger Jenssen.

Willem II – Fortuna Sittard 1-1

Willem II: Wellenreuther 8; Owusu 6, Jenssen 4, Bergström 5,5, Köhlert 7,5; Llonch 6 (84. Roemeratoe -), Saglam 6,5 (80. Meerveld -), Saddiki 6; Nunnely 5,5, Wriedt 5,5, Svensson 7

Fortuna Sittard: Van Osch 7,5; Tirpan 5 (46. Noslin 7), Angha 5,5, Pinto 6, Cox 7; Duarte 6, Tekie 6,5, Rienstra 6; Hansson 5 (71. Sambou -), Flemming 6,5, Seuntjens 5,5

Scheidsrechter: Van der Laan 5

Man of the match: Timon Wellenreuther is uitstekend in vorm en hield zijn ploeg Willem II een aantal keren op de been tegen Fortuna Sittard.

Volledig scherm Timon Wellenreuther brengt redding op het schot van Mats Seuntjens. © Pro Shots / Toin Damen

FC Utrecht – Heerenveen 2-1

FC Utrecht: Paes 7; Van der Maarel 6 (64. Ter Avest, -), Janssen 5,5, Van der Hoorn 6,5 (87. Benamar, -), Warmerdam 6; Maher 6, Timber 5,5 (64. Balk, -), Ramselaar 7; Boussaid 6 (64. Van de Streek, -), Sylla 5,5 (82. Mallahi, -), Douvikas 6

Heerenveen: Mous 6; Van Ewijk 6, Dresevic 6, Bakker 5,5, Kaib 5,5; Kongolo 6 (85. El Hajj, -), J. Veerman 6, Van der Heide 6 (75. H. Veerman, -), Halilovic 6, Musaba 6,5 (85. Nygren, -); De Jong 6 (90. Akujobi, -).

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Sander van de Streek is meestal wel goed voor rond de tien doelpunten per seizoen, maar de aanvallende middenvelder had in deze jaargang nog niet gescoord. Met zijn winnende treffer tegen Heerenveen was hij weer goud waard voor FC Utrecht.

PEC Zwolle – Heracles 1-0

PEC Zwolle: Lamprou 7; Pabai 6, Kersten 6, Van Polen 7 , Nakayama 6,5; Strieder 5,5 (59. Koolwijk 4,5), Huiberts 6,5 (9.. Van den Belt -), Kastaneer 6,5; Saymak 5,5, Adzic 6 (73. De Wit -), Redan 5,5

Heracles: Blaswich 6,5; Bakboord 5,5, Rente 5,5, Knoester 5, Quagliata 4,5; De La Torre 5,5, Vloet 5,5, Kiomourtzoglou 5,5; Basacikoglu 5 (84. Azzaoui -), Sierhuis 5,5 (84. Bakis -), Burgzorg 5

Scheidsrechter: Nagtegaal 5

Man of the match: Bram van Polen bleef uiterst koel toen hij vlak voor tijd een strafschop mocht nemen. Met het benutten ervan stelde hij de allereerste zege van zijn club PEC in dit seizoen veilig.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

RKC – Sparta 1-0

RKC: Vaessen 6; Gaari 5,5 (59. Bel Hassani 6,5), Meulensteen 6,5, Touba 6, Van den Buijs 6, Büttner 6 (59. Wouters 5,5); Anita 6, El Bouchataoui 6 (59. Azhil 6); Odgaard 6, Kramer 6,5, Bakari 6

Sparta: Okoye 6,5, Jans 4, Vriends 5, Beugelsdijk 6,5, Pinto 4; Mijnans 5 (67. Engels -), Osman 5 (67. Heylen -), Auassar 5, Smeets 4,5; Van Crooij 4 (75. Emegha -), Thy 4

Scheidsrechter: Manschot 5,5

Man of the match: Michiel Kramer is dit seizoen op schot voor RKC. Met zijn winnende treffer tegen zijn voormalige club Sparta bezorgde hij zijn huidige club een belangrijke overwinning. Hij is de eerste speler van RKC sinds Teddy Chevalier in 2012 die vier doelpunten maakte voor de club in de eerste tien speelrondes van een seizoen.

FC Twente – NEC 1-2

FC Twente: Unnerstall 6; Troupée 4,5 (46. Pleguezuelo 6), Pröpper 5, Hilgers 6,5, Oosterwolde 5 (73. Smal); Bosch 5,5 (87. Ilic -), Vlap 5,5, Sadílek 5,5; Rots 5 (73. Cleonise -), Van Wolfswinkel 5,5, Limnios 5 (46. Misidjan 7)

NEC: Branderhorst 7; Van Rooij 5,5, Márquez 6,5, Odenthal 6, El Karouani 5,5 (68. Verdonk); Schöne 7, Barreto 6, Bruijn 5,5 (75. Vet -), Tavsan 6, Akman 5 (75. Romeny -), Okita 6

Scheidsrechter: Blom 6

Man of the match: Javier Vet scoorde vorig seizoen nog zeven keer in de Keuken Kampioen Divisie voor NEC, maar dit seizoen in de eredivisie heeft hij geen basisplaats. Tegen FC Twente was Vet weer invaller, maar kon hij belangrijk zijn voor zijn club door een kwartier voor tijd de winnende treffer te maken.

Cambuur – Feyenoord 2-3

Cambuur: Stevens 5,5; Schmidt 6, Mac-Intosch 6 (76. Hendriks -), Schouten 6 (61. Tol -), Bangura 6,5; Hoedemakers 6,5 Jacobs 6,5 (72. Paulissen -), Maulun 6 (71. Krastev -), Kallon 6, Boere 5 (72. Uldrikis -) Sambissa 7

Feyenoord: Bijlow 6; Pedersen 6, Senesi 6, Trauner 7, Malacia 6; Aursnes 6,5, Til 6,5, Kökçü 6,5 (84. Geertruida-), Toornstra 6, Linssen 7, Sinisterra 6,5 (90. Nelson -)

Scheidsrechter: Nijhuis 6

Man of the match: Met een fraaie kopgoal had Bryan Linssen, tegen Cambuur terug in de spits, weer een belangrijk aandeel in de overwinning van Feyenoord.

Volledig scherm De 1-1 van Bryan Linssen in beeld. © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse – Go Ahead Eagles 1-2

Vitesse: Schubert 4; Doekhi 5, Cornelisse 5, Rasmussen 5; Dasa 5,5, Gboho 5 (74. Von Moos -), Bero 5, Tronstad 5, Yapi 5; Openda 6 (74. Gong -), Darfalou 5 (64. Frederiksen -).

Go Ahead Eagles: Hahn 6,5; Deijl 6 (84. Nauber -), Idzes 5,5, Kramer 6,5, Kuipers 7, Lucassen 6,5; Brouwers 7,5, Cordoba 7 (84. Mulenga -), Rommens 5,5 (63. Heil -), Oratmangoen 6, Cardona 5 (63. Berden -).

Scheidsrechter: Higler 5

Man of the match: Luuk Brouwers maakte alweer de derde goal in twee wedstrijden. De middenvelder was ditmaal goed voor het benutten van een strafschop. Hij bezegelde daarmee de overwinning van Go Ahead Eagles.

Ajax – PSV 5-0

Ajax: Pasveer 7; Mazraoui 6,5, Timber 6,5; Martinez 6, Blind 7 (80. Tagliafico -); Alvarez 6,5 (88. Alvarez -), Gravenberch 6 (80. Kudus -), Berghuis 7 (69. Klaassen -); Antony 7,5 (80. Neres -), Haller 8, Tadic 8.

PSV: Drommel 5; Mwene 4,5 (80. Teze -), Ramalho 5, Boscagli 5, Max 5,5; Sangaré 6, Van Ginkel 5 (71. Pröpper -); Götze 4,5 (80. Gutiérrez -), Bruma 5 (58. Vertessen 5); Zahavi 5, Vinícius 5 (71. Mauro Júnior -).

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: Alle twijfels over Sébastien Haller zijn inmiddels wel weg. De kopsterke spits bewees zich ook in de topwedstrijd tegen PSV. Niet alleen met een goal en assist, maar ook met uitstekend veldspel.

Volledig scherm Sébastien Haller in actie tegen PSV. © Pro Shots / Stanley Gontha

FC Groningen – AZ 2-0

FC Groningen: Leeuwenburgh 6,5; Dankerlui 6, Dammers 6,5, Kasanwirjo 6,5, Van Hintum 6,5; El Hankouri 6; Suslov 6 (90. Van Kaam -), Duarte 5,5; Abraham 5,5 (88. Abraham -), De Leeuw 7 (74. Strand Larsen -), Ngonge 8 (74. Postema -).

AZ: Vindahl 5,5; Sugawara 5,5, Hatzidiakos 6 (69. Reijnders -), Martins Indi 6, Wijndal 6; Midtsjø 6, Clasie 6, De Wit 6, Gudmundsson 6,5, Pavlidis 5,5 (77. Aboukhlal -), Karlsson 5,5.

Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Met een geniaal hakje, uit de lucht genomen achter zijn eigen lichaam langs, bracht Cyril Ngonge FC Groningen op voorsprong tegen AZ, alsof een jonge Rafael van der Vaart zich weer even over de Nederlandse velden bewoog. Met zijn linker kan Ngonge blijkbaar toveren. In het moeizame seizoen van FC Groningen tot nu toe zorgt het talent voor veel schoonheid.