Haller topaanwinst voor Ajax: ‘Hij kan ook in Champions League indruk maken’

Ook Dirk Marcellis is lovend over de aanvaller. De voormalig verdediger stond in het verleden zes keer oog in oog met de bonkige spits en had altijd zijn handen vol. ,,Wat een goede spits was dat’’, zegt Marcellis. ,,Hij was heel sluw, groot en sterk... En dan was hij voor zijn lengte ook nog eens vrij technisch vaardig. Haller is een jongen met heel veel kwaliteiten.’’



Marcellis gaat er vanuit dat de transfer een succes gaat worden. ,,Ja, hij heeft vrijwel alles wat een Ajax-spits moet bezitten. Of hij bij Ajax op zijn plek zit? Dat denk ik wel, ja. Daar gaat hij nog wat dichter in de buurt van het doel spelen dan hij in het verleden heeft gedaan. Dan komt hij volledig in zijn kracht.’’