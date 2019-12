Hans de Koning tot einde seizoen hoofdtrainer VVV

Ook Mark Luijpers (49) verlengt zijn lopende overeenkomst als assistent-trainer. Na het huidige seizoen blijft hij nog drie seizoenen verbonden aan VVV-Venlo. Driessen zit zondag nog wel als eindverantwoordelijke op de bank in de uitwedstrijd tegen Vitesse, De Koning is dan toeschouwer. ,,Met Hans de Koning hebben we een zeer ervaren trainer in huis gehaald, die weet wat het is om met een eredivisieclub te strijden voor lijfsbehoud”, zei technisch manager Stan Valckx. ,,Een duidelijke taak die we hem hebben meegegeven.”

Herstel onder Driessen



De leiding van VVV besloot begin november afscheid te nemen van Maaskant, na acht nederlagen op rij met als dieptepunt de uitschakeling in het bekertoernooi door de amateurs van Groene Ster. Onder leiding van Driessen won VVV direct van FC Twente en enkele weken later thuis ook van FC Emmen. De geel-zwarte brigade staat met vijftien punten uit zeventien duels op de zestiende plek in de eredivisie, met alleen ADO Den Haag (dertien punten) en RKC Waalwijk (acht) onder zich.



Driessen verklapte afgelopen week vlak voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle al dat De Koning de nieuwe hoofdtrainer zou worden. Valckx zei na de nederlaag (1-2) dat er naast De Koning nog een kandidaat was en dat Driessen zich had versproken. Enkele dagen later blijkt de keuze toch op de oud-doelman gevallen. ,,Ik ben blij met de mogelijkheid die ik krijg om bij VVV aan de slag te gaan”, aldus De Koning, die eerder onder meer FC Volendam, Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk onder zijn hoede had.