Hans Nijland: ‘Keer niet terug in de voetbalwereld’

Door Sander de Vries Met tranen in zijn ogen deed Nijland zijn verhaal voor de bomvolle sponsorruimte in het stadion van FC Groningen. ,,De gedachte om te stoppen speelt bij mij al wel wat langer. Eigenlijk vanaf het einde van vorig seizoen”, zei Nijland.

,,Op vakantie in Curaçao sprak ik met mijn vrouw en een groep sponsoren of het geen goede gedachte zou zijn om aan het einde van het seizoen 2018-2019 het stokje over te dragen. Maar dat besluit wilde ik pas in oktober of november nemen.”