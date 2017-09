Haps blijft na twee nederlagen rustig: 'Tegen PSV had er veel meer ingezeten'

,,Want het is natuurlijk nooit goed om tweemaal op rij niet te winnen’’, zegt de verdediger. ,,En zo voelt het ook gewoon. Maar als je naar de twee duels kijkt: tegen Manchester City kun je verliezen, die ploeg wint momenteel alles met grote cijfers. PSV uit was ook een apart verhaal: onze eerste helft was niet goed, maar wat wij in deel twee lieten zien natuurlijk wel. We waren met een man minder veel beter dan PSV, kregen kans op kans en gaven niets meer weg. Het gaf echt een frustrerend gevoel na afloop omdat iedereen wist dat er veel meer in had gezeten dan een nederlaag."



Haps was in Eindhoven terug na drie weken absentie wegens een knieblessure. De linkspoot is fit genoeg om morgen in de Kuip tegen ADO Den Haag weer te starten. ,,De trainer beslist, maar ik kan spelen’’, zegt Haps. ,,En ja we moeten winnen. Niet omdat we nu tweemaal op rij niet hebben gewonnen, maar omdat wij het bekertoernooi heel serieus nemen. Bij AZ speelde ik twee seizoenen geleden de halve finale tegen Feyenoord en toen vlogen wij er uit. Vorig jaar stonden we wel in de finale en toen won Vitesse. Die beker winnen, dat is echt een doel. Het draait om prijzen pakken en dit een kans.’’