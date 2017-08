Haps: Eerst winnen van Excelsior, dan hopelijk Barcelona loten

Door Mikos Gouka

,,De klik in het veld met Jean-Paul Boëtius is er, buiten het veld trouwens ook. We zijn sportief ook prima begonnen met de winst van de Johan Cruijff Schaal en de eerste drie punten in de competitie. Nu moeten we deze lijn doortrekken."

De aanvallend ingestelde linksback, die zich net als vrijwel al zijn ploeggenoten faliekant uitsprak tegen voetballen op kunstgras, wil meer en meer. ,,Volgende week is de loting voor de Champions League’’, zegt Haps. ,,Daar kijk ik enorm naar uit. Ik hoop echt dat we in een poule zitten bij FC Barcelona, dat is en blijft een droomclub. Of we dan kansloos zijn? Dat zou je denken, maar thuis in de Kuip is volgens mij echt alles mogelijk."

De naam van Haps werd al geruime tijd door Willem van Hanegem genoemd. Hij voorzag enkele seizoenen geleden al een mooie voetbaltoekomst voor de linksback. ,,Het is mooi als zo iemand heel positief is, maar ik hou er over het algemeen niet mee bezig wat mensen over mij roepen in de media."

Verhuurd aan Go Ahead Eagles

Van Hanegem zegt dat Haps zijn doorbraak zelf heeft afgedwongen. De verdediger werd verhuurd door AZ aan Go Ahead Eagles en in Alkmaar leek er nauwelijks nog vertrouwen in de back. ,,Dat ben ik wel met hem eens. AZ haalde steeds weer een nieuwe linksback. Ik vroeg me toen wel af of ik wel goed genoeg was en of ik wel werd gewaardeerd. Bij Go Ahead Eagles maakte ik minuten, maar toen ik terugkwam in Alkmaar haalde de club weer een nieuwe linksback. Maar ik heb me mentaal sterk getoond, heb me toch in het elftal geknokt. Bij AZ speelden we in de Europa League, de ontwikkeling van spelers ging toen nog sneller. Daarom is die Champions League straks ook zo belangrijk. Ja, PSV heeft straks geen doordeweeks programma en Ajax misschien ook niet, al spelen die volgende week nog een wedstrijd. Dat kan een voordeel voor die clubs zijn ten opzichte van ons, maar ook zeker een nadeel. Als wij straks in een bepaald ritme komen, dan worden we nog sterker en beter. Maar eerst Excelsior. Met AZ wonnen we daar vorig seizoen. Dat moet zondag ook met Feyenoord gebeuren."