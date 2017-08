Haps en Jørgensen kampen slechts met kleine klachten

De Rotterdamse trainer haalde linksback Haps halverwege de eerste helft al naar de kant, topschutter Jørgensen bleef na rust achter in de kleedkamer. ,,Gezien de stand was het beter om geen risico te nemen'', aldus Van Bronckhorst, wiens ploeg halverwege al met 4-0 leidde. ,,Er komt ook een heel drukke periode aan.'' Na de interlandperiode start voor Feyenoord ook de Champions League, te beginnen met een thuiswedstrijd tegen Manchester City.

Van Bronckhorst liet de pas zestienjarige aanvaller Cheick Touré, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, in de tweede helft debuteren. ,,Een jongen met veel potentie en rust aan de bal. Hij moet nog stappen maken, maar het was mooi om met deze stand zo'n jongen te kunnen brengen en zijn eerste stappen te laten zetten in het betaalde voetbal.'' Alleen Georginio Wijnaldum was jonger dan Touré toen hij bij Feyenoord debuteerde in de eredivisie.