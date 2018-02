Haps en St. Juste missen waarschijnlijk Heracles thuis

Door Mikos Gouka



Bart Nieuwkoop is in dat geval de logische vervanger van rechtsback St. Juste, die tegen Vitesse zijn arm uit de kom zag schieten. Linksback Haps kreeg een trap in het gezicht van Thomas Bruns. ,,Omdat Tyrell Malacia geschorst is, is de spoeling achterin dun op die positie.’’



Miquel Nelom speelt immers inmiddels bij Sparta. ,,Tonny Vilhena kan daar spelen en Kevin Diks heeft daar bij Vitesse af en toe gespeeld. Verder heb ik niemand in mijn selectie die weleens linksback heeft gespeeld.’’



Bilal Basacikoglu is geschorst. Van Bronckhorst vertelde dat Justin Bijlow, Dylan Vente en Tyrell Malacia deze week waarschijnlijk gaan meedoen met Feyenoord onder 19 jaar in de Youth League tegen Chelsea.