Haps na fraaie invalbeurt: ‘Ik was op de bank al aan het genieten’

Berghuis: Overwin­ning meer waard dan alleen drie punten

18:49 Voor Steven Berghuis betekent de overwinning op Ajax (6-2) veel meer dan alleen drie punten erbij in de eredivisie. ,,Je wil dat er positief wordt gepraat over je club, over de trainer, over jou als speler. Daar hebben we nu wel voor gezorgd”, zei de Feyenoorder na de enerverende Klassieker in de Kuip.