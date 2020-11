Haps na lofzang Advocaat: ‘Ik denk dat ik best bij Oranje pas, maar ben er niet mee bezig’

Advocaat lyrisch over Feyenoord: ‘Soms is RKC moeilijker dan CSKA’

8:43 Dick Advocaat was na afloop van de 3-1 zege van Feyenoord op CSKA Moskou lovend over zijn ploeg. ,,We speelden volwassen, we dicteerden en maakten prachtige goals", zo concludeerde de Feyenoord-coach verheugd.