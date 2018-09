Haps na weken weer op trainingsveld Feyenoord

Stans komt met schrik vrij na stevige Volendamse tackle

9:05 Het was even schrikken voor Jeff Stans, vrijdagavond tegen FC Volendam. De forse overtreding van Nick Runderkamp in de met 3-0 gewonnen wedstrijd had ook anders kunnen aflopen, besefte de middenvelder van GA Eagles zich twee dagen later maar al te goed.