Harkemase Boys reageert geïrriteerd op tweet, KNVB biedt excuses aan

Jørgensen terug op het trainingsveld bij Feyenoord

11:37 Nicolai Jørgensen heeft zijn rentree op het trainingsveld bij Feyenoord gemaakt. De Deense spits traint nog wel apart van de groep. De topscorer is al een maand uit de roulatie door een hamstringblessure die hij opliep in de uitwedstrijd op het kunstgras van Heracles Almelo (2-4).