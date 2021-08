Harroui heeft Sparta stevig in de houdgreep, maar is ook tegen Go Ahead niet van de partij

Abdou Harroui heeft Sparta in financieel opzicht stevig in de houdgreep. De Rotterdamse club had een overeenkomst met Nottingham Forest, dat 3.5 miljoen euro over had voor hem. De middenvelder zelf echter wil voorlopig nog altijd nergens tekenen. Om die reden kunnen de Spangenaren geen spelers halen.

Door Dennis van Bergen



De transfermarkt sluit op 1 september en nog altijd is de te krappe selectie van Sparta nog niet van de gewenste versterkingen voorzien. Voornaamste reden: de situatie rond Abdou Harroui. Met de 3,5 miljoen euro die zijn transfer naar Nottingham Forest op zou brengen, dacht de Rotterdamse clubleiding zaken te kunnen doen. Vooralsnog heeft Harroui echter nog niet zijn handtekening gezet onder een contract bij de Engelse club. Hij en zijn zaakwaarnemer zijn namelijk ook bezig met andere clubs.

Vaststaat dat Harroui zaterdag, in de wedstrijd van Sparta tegen Go Ahead Eagles, opnieuw niet in actie komt namens de ploeg van Henk Fraser. In aanloop naar een mogelijke transfer zou nu voetballen immers een te groot risico zijn voor hem en voor de Spangenaren, die nog altijd hopen dat Harroui snel zijn handtekening zet onder een contract bij Nottingham. Dit als dank naar de opleiding die hij deels in Rotterdam-West heeft genoten.

Sparta wil de selectie nog versterken met drie spelers. Alleen: daar is wel de 3,5 miljoen van Nottingham voor nodig. Het spelersbudget is namelijk zo goed als verbruikt. De technische leiding kan slechts dus wachten tot het moment dat Harroui de knoop heeft doorgehakt. Daarnaast is het nog maar zeer de vraag of de huidige selectie intact blijft. De Rotterdamse club betaalt immers ondubbelzinnig de tol voor het succesvolle, afgelopen seizoen. Voor Bryan Smeets, Lennart Thy en doelman Maduka Okoye is ook vandaag concrete buitenlandse interesse gemeld bij Sparta. Voor Laros Duarte op zijn beurt geldt dat FC Groningen nog steeds in de markt is.

De vraag is overigens zeer de vraag of Duarte, de man met de vertrekwens, daadwerkelijk ook gaat. Binnen Het Kasteel leeft ergernis over de onderhandelingswijze van FC Groningen, dat volgens de Rotterdamse club onrust stookt door onevenredig laag te bieden op de middenvelder met het aflopende contract. De noorderlingen willen volgens de Spangenaren slechts een schijntje betalen van de gevraagde prijs van naar verluidt 650.000 euro.