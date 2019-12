Hattrick basisdebutant Lang helpt Ajax na 2-0 achterstand langs FC Twente

Door Freek Jansen



FC Twente begon ijzersterk aan de wedstrijd. De thuisclub speelde met een gezonde dosis agressiviteit in het spel, hield de linies bij balverlies compact op elkaar en was gevaarlijk via de counter. Dit resulteerde in een verrassende 2-0 voorsprong na twintig minuten.



Eerst was het Keito Nakamura, die FC Twente in extase bracht. De Japanse aanvaller werd na uitstekend voorbereiding werk van Aitor na een kwartier de diepte ingestuurd en verschalkte Andre Onana met een schot in de bovenhoek. Vier minuten later was het Aitor zelf die in de omschakeling trefzeker was. De Spaanse aanvaller passeerde Onana met een schuiver en bracht FC Twente op een comfortabele voorsprong.



Het leed van Ajax werd enkele minuten later nog groter. Deze keer geen tegentreffer, maar het uitvallen van Quincy Promes. De aanvaller, in de voorbije weken met treffers heel belangrijk voor Ajax, moest zich met een kuitblessure laten wisselen voor Klaas-Jan Huntelaar. Met de ervaren spits in de ploeg gingen de Amsterdammers naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. Die kwam dertien minuten voor rust van de voet van Noa Lang. De talentvolle buitenspeler, die in de basis mocht starten, rondde resoluut af na sterk voorbereidend werk van Hakim Ziyech.