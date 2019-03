Hattrick Buitink niet genoeg voor winst Vitesse in Den Haag

Door Yorick Groeneweg



Johan Cruijff lukte het en later ook Marco van Basten. Nog recenter Rafael van der Vaart en vanavond ook Thomas Buitink: voor je negentiende verjaardag drie keer scoren in één eredivisiewedstrijd. De 18-jarige spits van Vitesse deed dat ook nog in één helft in nota bene zijn eerste wedstrijd in de basis bij de Arnhemmers.



Het gekke was, uitbundig juichen deed de gedrongen spits uit Nijkerkerveen niet na zijn derde treffer. Een schot van de nummer 29 werd zo van richting veranderd dat de bal tergend langzaam voorbij ADO-doelman Robert Zwinkels hobbelde. Er was even verwarring of het doelpunt wel telde, maar uiteindelijk verscheen de naam van Buitink toch voor de derde keer op het scorebord.