Hattrick Linssen helpt Feyenoord langs onmachtig Heerenveen

Toen Nicolai Jørgensen vandaag wakker werd in zijn appartement met uitzicht op de Erasmusbrug in Rotterdam, voelde hij dat zijn lies pijnlijk was. De 29-jarige Deen, die een dag eerder op het trainingsveld geen klachten had, belde de medische staf en zo ging er voor de zoveelste keer een dikke streep door de inzetbaarheid van de spits van Feyenoord.

In Rotterdam waren ze deze week ook nog eens tot de conclusie gekomen dat Luis Sinisterra niet klaar was voor weer een invalbeurt. De Colombiaan werd eveneens van de spelerslijst geschrapt. De tegenvallers werden bijna schouderophalend geïncasseerd door de technische staf van Feyenoord. Het is immers hét verhaal van het seizoen. Telkens als het er een beetje op begint te lijken dat de ziekenboeg leegstroomt, haken er weer spelers af.

Advocaat had na de wedstrijd in Arnhem tegen Vitesse nog hardop uitgesproken dat hij positief gestemd was over de nabije toekomst. Jørgensen had in de Gelredome voor het eerst weer eens zeer behoorlijk gespeeld en Sinisterra zou ongetwijfeld tegen Heerenveen alweer meer minuten dan de dertig in Arnhem kunnen gaan maken.

Aanvalsleider

Maar het bleek ijdele hoop. Het verklaart waarom Frank Arnesen momenteel stad en land afzoekt naar een extra spits. Een aanvalsleider die Feyenoord aan doelpunten helpt, maar wel eentje die betaalbaar is. De Rotterdammers bespraken de eventuele komst van Cenk Tosun, de Turkse spits die bij Everton op een zijspoor is beland. ,,Maar die is voor ons niet te betalen’', zegt Dick Advocaat.

Maar de Rotterdammers hebben bij meer spelers een lijntje uitgegooid. ,,We moeten iemand hebben die de ballen erin gaat schieten’’, zei Advocaat voor de wedstrijd. ,,Arnesen is ermee bezig. Ik hoop dat het snel zal gaan, we gaan snel in 2021 weer trainen en spelen.’'

Voor de pauze kreeg Feyenoord alweer een aantal kansen om de score te openen. Maar Steven Berghuis, Mark Diemers, Bryan Linssen en Luciano Narsingh kregen de bal maar niet in het doel van keeper Erwin Mulder. Narsingh, die door de absentie van Jørgensen in de basis mocht beginnen, raakte van dichtbij de paal na een voorzet van Berghuis en schoot na een individuele actie tegen de lat.

Advocaat zag de bui alweer hangen, maar kort na rust was daar eindelijk de treffer. Tyrell Malacia gaf strak voor en Linssen kopte de bal bij de eerste paal snoeihard achter Mulder. De kleine Limburger was uiteraard dolblij. En opgelucht want tien minuten later schoot hij op aangeven van Steven Berghuis nummer twee achter Mulder. In blessuretijd kopte Linssen na een corner van Mark Diemers ook nog de 3-0 binnen en complementeerde zo zijn hattrick.

Dat de kleine spits wekelijks zijn longen uit zijn lijf liep, was een deel van het Legioen een zorg. Linssen kreeg ladingen kritiek, het leek het af en toe wel alsof alles wat fout ging bij Feyenoord Linssen en andere nieuwkomer Diemers moest worden aangerekend.

Maar Linssen en Diemers, die vanavond zonder twijfel tot de beste Feyenoorders behoorde, staat met dit Feyenoord in de winterstop derde met vijf punten achterstand op koploper Ajax. Over het kalenderjaar 2020 pakte Feyenoord 48 punten. Net als PSV, maar die ploeg speelde een wedstrijd meer. Ajax pakte 46 punten.

In de Kuip weten ze desondanks dat die rivalen over een heel seizoen écht bedreigen een hels karwei zal worden. Tenzij Arnesen eerdaags een spits uit zijn hoge hoed tovert die in de eredivisie goed moet zijn voor een flinke serie doelpunten. Al liet Linssen vanavond zien dat ook hij nog niet mag worden afgeschreven.

