Hattrickheld Bakis helpt Heracles aan simpele overwinning op matig Emmen

Drie thuiswedstrijden op rij slaagde Heracles er niet in om te winnen. Tegen hekkensluiter Emmen moest een negatief clubrecord voorkomen worden, en wat dat betreft kwam de komst van Emmen op het juiste moment. De bezoekers begonnen nog fel aan het duel, maar al snel waren de grootste kansen voor de Turkse spits Bakis van Heracles. Eerst profiteerde hij niet van een verkeerde terugspeelbal van Ricardo van Rhijn, vervolgens had hij ruzie met de bal en hielp hij opnieuw een kans om zeep, maar daarna was het wél raak. Uit een hoekschop stond Bakis op de juiste plek om van dichtbij de bal binnen te schieten.



Heracles drukte door en dat resulteerde vlak voor rust in de tweede treffer. Bakis was opnieuw de gevierde man, al zag Emmen-doelman Dennis Telgenkamp er ook niet helemaal goed uit toen hij door Bakis in de korte hoek werd gepasseerd. Het feest voor de 26-jarige oud-speler van Kayserispor, Bursaspor en Admira Wacker was nog niet voorbij, want in de 64ste minuut scoorde hij op aangeven van Rai Vloet zijn derde van de avond en beloonde hij het vertrouwen van trainer Frank Wormuth, die hem ondanks een maandenlange doelpuntendroogte gewoon bleef opstellen. Rai Vloet maakte er vlak voor tijd nog 4-0 van.