Hattrickhelden schitteren bij Ajax, matig optreden De Graafschap

Uiteraard ook weer hoge cijfers bij PSV dat met 4-0 van Heracles won. Dumfries en Bergwijn kregen beiden een 7,5. Net als Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt bij Ajax en de Fortuna-helden Koselev, Dammers, Heerings en Hutten. Kjell Scherpen speelde een hoofdrol bij de verrassende overwinning van Emmen op Groningen en kreeg ook een 7,5.

Bij De Graafschap kenden ze een minder leuke middag. De acht tegentreffers kwamen Sven Nieuwpoort, Jordi Tutuarima en Erik Bakker duur te staan. Ze kregen met een 4, het laagste cijfer van het weekeinde. Dat cijfer was er ook voor Feyenoord-spits Dylan Vente.

Willem II – ADO Den Haag 0-3

Willem II: Welleneuther 5,5; Lewis 6,5, Meissner 5,5, Peters 5, Palacios 6; Anita 5 (83. Akkaynak -), Özbiliz 6 (77. Kristinsson -), Llonch 6; Avdijaj 6, Sol 5, Crowley 6,5.

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Troupeé 6, Beugelsdijk 6, Kanon 6,5, Meijers 5,5; Bakker 5,5, El Khayati 5, Immers 7 (88. Pinas -); Becker 5,5, Falkenburg 7 (71. Zhang -), Lorenzen 6 (81. Goppel).

Scheidsrechter Kamphuis 6,5

Man of the match: Het was alweer meer dan een jaar geleden dat Lex Immers twee doelpunten in een wedstrijd maakte. Tegen Willem II was het weer eens raak. Het waren direct zijn eerste doelpunten van het seizoen.

Volledig scherm Lex Immers. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – NAC 0-0

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 6 (77. Van den Berg -), Lam 6, Bouy 4,5, Paal 5,5; Dekker 5 (61. Elbers -), Van Polen 5,5, Van Duinen 5,5; Namli 5, Flemming 5, Van Crooij 4,5

NAC: Van Leer 6,5; Van Anholt 6, Klomp 6, Mets 7, Koch 6, Leigh 5; Verschueren 6, Korte 7, El Allouchi 6; Rosheuvel 6,5, Te Vrede 6,5

Scheidsrechter Van Boekel: 7

Man of the match: Langs de degelijke Karol Mets kwam PEC Zwolle zaterdagavond niet.

Volledig scherm Karol Mets. © Marcel van Dorst

AZ – Excelsior 2-1

AZ: Bizot 6; Svensson 5,5, Vlaar 6, Koopmeiners 6,5, Ouwejan 6; Midtsjø 6, Til 6, Maher 5; Stengs 5,5 (71. Johnsen -), Seuntjens 5,5, Idrissi 6.

Excelsior: Damen 6,5; Fortes 6, Mattheij 6, Matthys 6,5, Burnet 6,5; Koolwijk 5,5, Haspolat 6, Messaoud 5,5 (86. Hadouir -), Mahmudov 6,5; Ómarsson 5 (71. El Hamdaoui -) Bruins 6,5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 6,5

Man of the match: Alessandro Damen hield zijn ploeg met enkele knappe reddingen lang in de race voor een punt. De keeper moest in de laatste minuut van de verlenging alsnog buigen voor een kopbal van AZ-spits Johnsen maar daar kon hij niks aan doen.

Volledig scherm Alessandro Damen. © ANP Pro Shots

Heracles – PSV 0-4

Heracles: Blaswich 5,5; Breukers 6, Rossmann 5,5, Sama 5, Van Hintum 6 (62. Czyborra); Duarte 6,5 (72. Dos Santos -), Osman 5,5, Merkel 6,5, Drost 5; Kuwas 6, Peterson 6 (82. Konings -).

PSV: Zoet 6,5; Dumfries 7,5, Schwaab 7, Viergever 7, Angeliño 7; Rosario 5 (73. Malen -), Hendrix 7 (88. Rigo -), Gutiérrez 6; Bergwijn 7,5 (85. Pereiro -), De Jong 6,5, Lozano 6.

Scheidsrechter Higler: 7

Man of the match: Steven Bergwijn scoorde een fraai zaalvoetbaldoelpunt volgens zijn trainer Mark van Bommel. Die had genoten van zijn pupil. Met zijn achtste doelpunt evenaart Bergwijn nu al zijn meest produktieve eredivisieseizoen.

Volledig scherm Steven Bergwijn. © Pim Ras Fotografie

Vitesse – VVV 2-1

Vitesse: Eduardo 6,5; Karavaev 6,5, Doekhi 5, Clarke-Salter 6 (77. Thelander -), Büttner 6; Serero 7, Beerens 5,5 (78. Gong -), Foor 6; Ødegaard 8, Darfalou 7, Linssen 6.

VVV: Unnerstall 6; Rutten 6, Promes 6 (72. Joosten -), Röseler 6, Kum 5; Van Ooijen 5,5 (58. Seuntjens 6), Linthorst 6 (78. Van Bruggen -), Susic 5,5; Opoku 5,5, Mlapa 6,5, Grot 5.

Scheidsrechter: Bax 5

Man of the match: Martin Ødegaard scoorde weer voor Vitesse en was daardoor belangrijk voor de overwinning. Hij lijkt op zijn plek in Arnhem waar hij nu al evenveel doelpunten heeft gescoord als in zijn hele Heerenveen-periode.

Volledig scherm Martin Ødegaard. © ANP Pro Shots

Heerenveen – FC Utrecht 2-3

Heerenveen: Hahn 4,5; Floranus 5, Schmidt 5 (63. Van Amersfoort -), Pierie 5,5, Woudenberg 5; (89. Hornkamp -), Kobayashi 6, Vlap 6,5, Rienstra 5,5; Van Bergen 5 (46. Mihajlovic 5,5), Lammers 5,5, Zeneli 6,5.

FC Utrecht: Jensen 6,5; Klaiber 6, Bergström 6,5, Janssen 6, Gavory 5,5; Gustafson 7, Van Overeem 7, Emanuelson 6; (82. Van der Maarel -), Van de Streek 6 (78. Görtler -), Kerk 6 (89. Boussaid -), Tannane 7.

Scheidsrechter Van de Graaf 5,5

Man of the match: Voormalig Heerenveen-speler Oussama Tannane was zondagmiddag op dreef voor FC Utrecht met zijn eerste treffer voor FC Utrecht en een assist. Hij is één van de spelers die is opgebloeid onder trainer Dick Advocaat.

Volledig scherm Oussama Tannane. © Proshots / Jasper Ruhe

Ajax – De Graafschap 8-0

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 7,5 (58. Kristensen 6,5), De Ligt 7,5, Blind 8,5, Tagliafico 7; Schöne 7, De Jong 7; Ziyech 8, Van de Beek 7, Tadic 7 (58. Neres 6,5); Dolberg 6.

De Graafschap: Etemadi 5; Owusu 4,5, S. Nieuwpoort 4, Van de Pavert 4,5, Tutuarima 4; Narsingh 5 (46. Abena 4,5), Olijve 4,5, Bakker 4, Van Mieghem 4,5, El Jebli 4,5 (75. Vet); Nijland 4,5 (67. Serrarens -).

Scheidsrechter Blom: 6,5

Man of the match: Daley Blind scoorde tegen De Graafschap voor het eerst in zijn carrière een hattrick. Iets wat zelfs zijn vader nooit lukte. Twee van zijn drie doelpunten waren van grote schoonheid.

Volledig scherm Daley Blind. © ANP Pro Shots

FC Groningen – FC Emmen 1-2

FC Groningen: Padt 6, Zeefuik 7, Te Wierik 6, Chabot 5,5, Handwerker 6,5, Doan 6, Reis 6, Memisevic 6, Warmerdam 5,5 (79. Mendes Moreira -), Cassierra 5 (66. Breij -), Mahi 6,5.

FC Emmen: Scherpen 7,5, Gronsveld 6, Veendorp 6,5, Bakker 6, Siekman 6, Bannink 6,5 (83. Marinus -), Bijl 6,5, Chacon 6, Cavlan 7, Jansen 7 (90. Klok -), Arias 7 (75. Pedersen -).

Scheidsrechter Kuipers: 7

Man of the match: Kjell Scherpen was de hele wedstrijd een sta-in-de-weg voor FC Groningen en zorgde daarmee uiteindelijk ook voor de verrassende overwinning van Emmen.

Volledig scherm Kjell Scherpen. © ANP Pro Shots

Feyenoord – Fortuna Sittard 0-2

Feyenoord: Bijlow 6; Nieuwkoop 5, Van Beek 6, Van der Heijden 5,5 (67. Van Persie -), Malacia 6; Clasie 5,5 (46. Tapia 5), Kökcü 5,5, Vilhena 6; Berghuis 5, Vente 4, Larsson 5,5.

Fortuna Sittard: Kosolev 7,5; Ninaj 7 (78. Ciranni -), Dammers 7,5, Heerings 7,5, Pinto 7; Rodriguez 7, Diemers 8 (84. Essers -), Smeets 7 (68. El Messaoudi -), Hutten 7,5; Novakovich 7, Stokkers 7

Scheidsrechter Manschot: 6

Man of the match: Mark Diemers was de grote aanjager van Fortuna in de wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord die zijn team zo verrassend won.

