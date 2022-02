Heel wat Brazilianen bij PSV hadden duwtje in de rug nodig, Mauro Júnior moet eerder afgeremd worden

Door Rik Elfrink



Honderden supporters van PSV kregen er gistermiddag in het uitvak van Het Kasteel geen genoeg van om Mauro Júnior te bezingen. Niet omdat hij per se de beste voetballer van de eredivisie is. Wel omdat de 22-jarige PSV'er mentaal een van de sterkste schakels in het elftal van de Eindhovenaren is en zijn ploeg gisteren over een dood punt hielp. Net als Spartaan Arno Verschueren overigens, die op een oliedomme manier rood pakte.