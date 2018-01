Heerenveen bezorgt Advocaat derde nederlaag op rij

Door Dennis van Bergen



Geen scenarioschrijver had het verhaal treffender kunnen bedenken, vanavond in het Abe Lenstra Stadion. SC Heerenveen - Sparta is al ruim een uur bezig, alwéér ruiken ze in Rotterdam een puntje, als dat prettige vooruitzicht verstoord wordt door een man die ze zo goed kennen op Het Kasteel. Uitgerekend Denzel Dumfries, vorig seizoen nog smaakmaker in het rood/wit, is degene die het zo intense verlangen naar een resultaat doorboort. Een voor de Friezen welkome zege, de 2-1.



Al helemaal voor Jurgen Streppel, de coach die door de vrij fletse resultaten van de laatste weken niet op ieders krediet kan rekenen in het noorden, maar nu toch weer wat lucht heeft. Sparta daarentegen? Nul uit drie is de score voor Dick Advocaat. ,,En toch", zegt Sparta-aanvoerder Ryan Sanusi, ,,houden we het geloof dat het goedkomt. Het geloof is er bij ons."



Stilstaande momenten

Sparta maakte bij vlagen toch een behoorlijke indruk in Friesland, alweer. Allerminst toeval is het dat Chabot uitgerekend uit een corner van Brogno de 0-1 maakt namens de Rotterdammers. Die stilstaande momenten, waar Advocaat tijdens trainingen nadruk op legt, leverden eerder tegen Vitesse en Excelsior ook al veel gevaar op. En, eerlijk is eerlijk: met nieuwelingen als Soufyan Ahannach (in Friesland aan de basis van vele net niet-kansen) en Fred Friday heeft Advocaat ook meer kwaliteit dan dat Pastoor dat had. Alleen: om die koerswijziging kracht bij te zetten, moeten punten behaald worden. En dat wordt lastig, wanneer sommige spelers in dezelfde fouten blijven vervallen.



Beperkingen

Neem Sander Fischer, die voorafgaand aan de 1-1 van Reza Ghoochannejhad verzuimt in te stappen. Die actie kan niet los worden gezien van de voetballer die Fischer is. Photoshop hem op een poster van het Italiaans voetbalelftal en hij gaat er moeiteloos in op. Maar geef hem de leiding in het defensiehart van een degradatiekandidaat en zijn beperkingen komen tot uiting. Hoe acceptabel hij ook begon op Spangen; een rustpunt is hij de laatste weken allesbehalve. Reden dat Advocaat er nog voor het sluiten van de transferwindow een extra centrale verdediger bij wil. De vraag is of het genoeg zal zijn om degradatie te voorkomen, laat staan rechtstreekse degradatie. Wat dat betreft zal Advocaat maar wat graag willen ruilen met Streppel. Die schurkt, ondanks de kritiek die op hem heerst, na gisteravond gewoon weer keurig tegen de subtop aan.