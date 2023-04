Heerenveen blijft door goals van Sydney van Hooijdonk op koers voor play-offs

Van Hooijdonk opende al in de zesde minuut de score. De topscorer kon de bal van dichtbij in het doel schieten, na goed voorbereidend werk van Osame Sahraoui: 1-0. Henk Veerman, voormalig speler van Heerenveen, maakte in de 18e minuut gelijk. Vanwege zijn verleden bij de Friezen juichte de aanvaller ingetogen.

Na ruim een half uur spelen zette Van Hooijdonk sc Heerenveen opnieuw op voorsprong. Hij kreeg de bal in het zestienmetergebied voor zijn voeten en schoot overtuigend raak: 2-1. Van Hooijdonk staat dit seizoen in de Eredivisie op dertien treffers. Sinds het seizoen 2019/2020 was Veerman de meest productieve Heerenveen-topscorer in een seizoen, met veertien doelpunten in het seizoen 2020/2021.