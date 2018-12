Heerenveen boekt winst mede dankzij transfer Dumfries

De nettowinst over het afgelopen boekjaar is volledig terug te voeren op de behaalde transferresultaten, onder meer van Denzel Dumfries naar PSV. ,,Dit is een belangrijk onderdeel van het beleid. Het behalen van winsten uit transfers is onontbeerlijk voor een club als sc Heerenveen.''



Nu al is bekend dat sc Heerenveen het lopende boekjaar (2818-2019) met een verlies zal beëindigen. Hoe hoog het tekort uitpakt, is nog niet duidelijk. De Friese club wist in de afgelopen transfertermijn alleen Henk Veerman aan 1. FC St. Pauli te verkopen. Door het ontbreken van andere transfers komt sc Heerenveen in de min, ook omdat de kosten en opbrengsten nog niet in evenwicht zijn. ,,Dat zal nog enige tijd duren'', meldt de club.