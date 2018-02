Heerenveen duwt angstig Twente dieper in de zorgen

Op een kopkans van Tom Boere na, legde FC Twente lange tijd een mager duel aan de dag in Friesland. SC Heerenveen grossierde in balbezit, drukte de Enschedeërs terug op eigen helft en toonde zich ook de gevaarlijkste ploeg. De beste kansen waren voor Arber Zeneli, maar de middenvelder leverde een zwak schot af na een uitbraak en trof even later Joël Drommel op zijn weg na een gerichte pegel richting de kruising.



Høegh

Die werd doorgetrokken na de rust. Nadat Christian Cuevas bijna in eigen doel kopte, was het 25 minuten voor tijd wel raak. Na een indraaiende vrije trap van Stijn Schaars toonde Daniel Høegh zich sterker in de lucht dan Peet Bijen. De verdediger van SC Heerenveen kopte zijn ploeg, van dichtbij, op 1-0 voorsprong.



In de slotfase maakte FC Twente jacht op de gelijkmaker, maar was Heerenveen, via Zeneli, dichterbij de 2-0 dan de Enschedese club bij de 1-1. De aanvaller kapte Bijen uit, maar het daaropvolgende schot werd gekeerd door Drommel. De Enschedese club was slechts één keer dichtbij in de omschakeling. Boere kwam er gevaarlijk uit, maar daar stak doelpuntenmaker Hoegh een stokje voor.



FC Twente trachtte, met aanvaller Marko Kvasina voor Thomas Lam, nog wat te forceren, maar kon geen vuist vormen, waardoor de ploeg met 1-0 verloor. Heerenveen schuurt dankzij de driepunter weer tegen de subtop aan. De Friezen staan achtste.