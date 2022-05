Heerenveen en AZ openen in Friesland play-offs om Europees voetbal

Podcast | ‘Danilo kan Feyenoord een kapitaal opleveren’

Feyenoord heeft de eerste aankoop voor komend seizoen binnen. En dat is een pikante. Verder: de play-offs om promotie, Giovanni van Bronckhorst op weg naar weer een prijs? En waar blijft de volgende coming out in het voetbal? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast met Johan Inan.

18 mei