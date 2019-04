Heerenveen en Groningen kunnen leven met punt na derby met twee gezichten

Noem het een schokeffect, noem het toeval, hoe dan ook: in vrijwel niets leek Heerenveen op het elftal dat vorige week kansloos verloor bij FC Emmen (2-0). Overduidelijk was de ploeg uit op revanche, tegenover het publiek en bovenal tegenover zichzelf. Niet dat het voetbal overigens goed was. Heerenveen was voor rust echter wél de enige ploeg op het veld die initiatief toonde.



Het elftal van Johnny Jansen – de assistent-trainer die tot het einde van dit seizoen de taken van Olde Riekerink overneemt – kwam dan ook verdiend op voorsprong. Pelle van Amersfoort, die in de spits stond omdat Sam Lammers met een kuitblessure afhaakte, kopte op aangeven van Lucas Woudenberg de 1-0 binnen. Van Amersfoort was vlak daarvoor ook al gevaarlijk, maar stuitte na een steekbal van Rienstra op Padt.