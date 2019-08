Heerenveen en Twente verzorgen vermakelijk foutenfestival zonder goals

SC Heerenveen en FC Twente zijn in het Abe Lenstra Stadion niet tot scoren gekomen. Ondanks legio goede kansen eindigde het duel zoals het begon: 0-0. Een stand waar vooral FC Twente niet over mocht mopperen.

Rodney Kongolo die de bal op goed geluk meekreeg, om vervolgens een pass richting niemandsland te sturen. Rafik Zekhnini die drie ploeggenoten van Twente ziet vrijstaan, maar slechts Heerenveen-aanvaller Mitchell van Bergen vindt. Al die pogingen van Heerenveen om vanuit de verdediging op te bouwen, maar die vooral voor afgrijzen bij de supporters en trainer Johnny Jansen zorgden.



Als je optelt wat er allemaal misging, had je vermoedelijk aan een paar bladzijdes niet voldoende. Een foutenfestival was het, Heerenveen tegen Twente, zaterdagavond in het Abe Lenstra Stadion. Maar ondanks, of misschien juist wel dankzij, al die misperen was het ook een vermakelijk en intens duel. De beste kansen? Die waren ontegenzeggelijk voor Heerenveen.

Kansen Heerenveen

Neem alleen Jordy Bruijn, die door Jansen nu als meest aanvallende middenvelder werd gebruikt. Met een beetje meer rust voor het doel, dan wel geluk, had Bruijn vier keer kunnen scoren. Of Mitchell van Bergen en Chidera Ejuke, de pijlsnelle vleugelaanvallers van Heerenveen die de verdediging van Twente overwerk bezorgden. Pech had Heerenveen bovendien vlak voor rust toen Ibrahim Dresevic een schitterend genomen vrije trap op de lat zat belanden.

De meeste mogelijkheden van Heerenveen kwamen overigens op dezelfde manier tot stand. Vanuit de omschakeling, door ballen achter de trage defensie van de Tukkers te leggen. Probleem is alleen dat zowel Van Bergen als Ejuke geen echte afmakers zijn, terwijl spits Jens Odgaard in vier competitiewedstrijden vrijwel geen gevaar heeft gesticht.

Twente koestert punt

En Twente? Dat begon beter aan de wedstrijd, kreeg voor rust ook een aardige kans – Aitor Cantalapiedra schoot net naast – maar koesterde naarmate de wedstrijd vorderde het punt in Heerenveen. Bijna ging het nog mis voor de Tukkers, toen Van Bergen vlak voor tijd werd vrijgezet voor het doel van Twente. Van Bergen kon zelf afdrukken, maar koos voor een assist op Odgaard. Zijn schotje was echter een makkelijke prooi voor Twente-doelman Joël Drommel.



Diezelfde Drommel was daarna ook nog zeer belangrijk met een redding met de voeten op een schot van Arjen van der Heide. En dus lukte het de ploegen niet om te scoren. Al mocht dat een klein wonder genoemd worden.