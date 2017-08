Heerenveen heeft opvolger Van Aken al in huis

Geen verrassing

Dat Pierie zich moeiteloos staande zou houden, was voor Streppel geen verrassing. ,,Dit is geen uitzondering’’, sprak de coach over het optreden verdediger die werd geboren in Amerika en opgroeide in Leeuwarden. ,,Hij heeft vorig jaar zijn debuut gemaakt in de play-offwedstrijden tegen FC Utrecht. Toen bleef hij tegen Haller als een van de weinigen prima overeind. Wij wisten dat hij eraan zat te komen. We hebben het in de voorbereiding en de eerste twee wedstrijden met Joost gedaan. Maar de waarheid gebiedt wel te zeggen dat hij er zo kort achter zit dat het een kwestie van tijd was dat hij die plaats zou overnemen.’’