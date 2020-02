Heerenveen houdt stand in enerverende pot tegen FC Twente

De openingsminuten van het duel waren ronduit stormachtig. Noa Lang had binnen 20 seconden FC Twente al op voorsprong kunnen zetten, maar de Ajax-huurling stuitte op goalie Filip Bednarek. Daarna was het de beurt aan sc Heerenveen, dat in de daaropvolgende minuten de kansen aaneenreeg. Hicham Faik zette de bezoekers na vier minuten dan ook op voorsprong na een foutje van Joël Drommel.



FC Twente zette aan in een vermakelijke eerste helft, maar de beste kansen waren toch echt voor sc Heerenveen. De rappe aanvallers waren de defensie van de Tukkers meermaals te snel af. Dat resulteerde in de eerste 45 minuten maar in één treffer.



Direct na de pauze sloegen de Friezen wél toe. Chidera Ejuke frommelde de bal langs de defensie, creëerde met twee schijnbewegingen de nodige ruimte en ramde zijn ploeg vervolgens op 0-2. Toen Joey Veerman tien minuten na de pauze profiteerde van de geboden ruimte en de 0-3 op het scorebord liet noteren, leek de wedstrijd beslist.