Heerenveen-icoon Riemer van der Velde vreest voor degradatie: ‘Moeten blij zijn als we niet in de problemen komen’

Wie van de huidige selectie kan straks zorgen voor een nieuwe noodzakelijke financiële klapper? Kandidaten hebben zich vooralsnog slechts mondjesmaat aangediend. Het maakt dat de nieuwe trainer van SC Heerenveen een pittige klus te wachten staat, met weinig perspectief op herleving van oude tijden. Het abonnement dat Heerenveen had op voetballen in de subtop, met daarbij toptalenten die het Abe Lenstra vol speelden, is al even verlopen. Weinig is meer over van het Heerenveen dat landelijk sympathie kweekte. ,,Dat kan iedereen zien die een beetje verstand van voetballen en boekhouden heeft’’, treurt clubicoon Riemer van der Velde.

Als Van der Velde in de huid kruipt van Jansens opvolger, zou hij eerst willen weten wat de mogelijkheden zijn. ,,Kan je de zwakke plekken in je elftal van een impuls voorzien, dan heb je wat meer perspectief’’, zegt hij. ,,Dit team is niet goed genoeg om mee te doen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Sterker: we moeten blij zijn als we dit seizoen op de ranglijst niet in de problemen komen. De beste speler is weg, en zonder de ene Veerman is de ander ook minder. De voorsprong op plek zestien is elf punten; daar kan je over vier weken al in de buurt zitten. We moeten daarvoor uitkijken.’’