Heerenveen kan tegen NAC eindelijk weer een thuiszege vieren

Door David Hessing



De goal van Van Amersfoort kwam tot stand door geklungel bij de bezoekers; Mounir El Allouchi leverde de bal zomaar bij de Heerenveen-aanvaller in. Het betekende de tweede thuiszege van de Friezen dit seizoen. De eerste winst in eigen huis dateerde alweer van 10 september, toen met 2-0 de huidige koploper PSV werd overklast.



Het elftal van trainer Jurgen Streppel kwam na de zege op de koploper uit Eindhoven nauwelijks meer tot aansprekelijke resultaten. De drie punten zullen voor de oefenmeester dan ook meer dan welkom zijn. Over het spel was vermoedelijk minder reden tot tevredenheid.