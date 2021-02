Heerenveen kan toch over Veerman & Veerman beschikken tegen Feyenoord

Ook spits Henk Veerman is voldoende fit voor het duel met Feyenoord. Hij ontbrak in de basisformatie voor het duel met AZ maar viel wel in. ,,Van Henk wist ik wel dat hij weer honderd procent zou zijn”, zei trainer Johnny Jansen. “Maar dat Joey er weer bij is, dat is een grote meevaller. We hebben iedereen aan boord.”

Heerenveen klopte Feyenoord vorige maand in de Eredivisie (3-0). ,,Maar dit wordt voor ons de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen tot nu toe”, benadrukt Jansen die niet wilde zeggen of hij Feyenoord op dezelfde manier als op 27 januari gaat bestrijden. ,,Wat geweest is, is geweest”, aldus de trainer van Heerenveen. ,,We zijn toen met een speelstijl begonnen die we door willen ontwikkelen. We worden steeds beter. Op die manier gaan we Feyenoord bestrijden.”