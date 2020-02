Heerenveen kan wel een opsteker gebruiken tegen FC Twente

VIDEO Gedegen GA Eagles schiet weinig op met punt na boeiend duel in Volendam

28 februari Go Ahead Eagles kan kan zich de komende twee maanden in alle rust gaan opmaken voor de play-offs. Het elftal van trainer Jack de Gier leverde een prima prestatie af in Volendam, maar heeft sportief bezien niets aan het punt aan de Dijk: 2-2.