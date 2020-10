Heerenveen kent geen enkele moeite met rood aangelopen FC Emmen

Blind en Huntelaar hebben geen medelijden met VVV: ‘Waren op zoek naar een monstersco­re’

24 oktober Met een brede grijns op zijn gelaat sprak Ajax-verdediger Daley Blind over de historische 0-13 zege op VVV-Venlo. ,,Op het veld had ik het er nog wel even over, zo van: zou het?,” aldus Blind tegenover de camera's van FOX Sports.