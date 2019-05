Heerenveen kiest met Johnny Jansen voor echte clubman

Jansen heeft de afgelopen weken de clubleiding van Heerenveen overtuigd van zijn plannen. Al kreeg de 44-jarige Noordwoldiger eigenlijk in de periode daarvoor al de kans om zijn capaciteiten in de praktijk te laten zien. Jansen nam immers sinds half april de taken waar van de ontslagen Jan Olde Riekerink. Onder zijn leiding pakte Heerenveen vijf punten uit vijf duels. Veel zwaarder dan de resultaten woog echter Jansens visie, gestoeld op aanvallend voetbal, gekoppeld aan het brede draagvlak dat hij zowel intern als extern heeft.

Jeffrey Talan (47) moet één van de assistent-trainers van Jansen worden. Hij werkte de afgelopen drie jaar als hoofd opleidingen bij Heerenveen. Onbekend is overigens nog wie zijn taken als hoofd opleidingen overneemt. Volgens ingewijden zou Michel Jansen, die afgelopen seizoen assistent-trainer was, een kandidaat zijn. Hij werkte eerder in een vergelijkbare functie bij FC Twente. Verder wil Heerenveen op korte termijn nog een ervaren assistent-trainer toevoegen.

Meer dan ooit snakt Heerenveen naar herkenbaarheid, naar boegbeelden die het clubgevoel uitdragen. Met zowel Jansen als Talan heeft Heerenveen die mensen al in huis. De club heeft voor Jansen weinig geheimen. Hij begon er negentien jaar geleden zijn trainerscarrière bij de jeugdopleiding. Van Daley Sinkgraven en Hakim Ziyech tot Jeremiah St. Juste en Michel Vlap – met allen stond Jansen urenlang op de velden van Skoatterwâld, waar hij ze van kleine jochies zag groeien tot eerste elftalspelers.

Jansen ontwikkelde zich op zijn beurt ook, met Foppe de Haan, Gertjan Verbeek, wijlen Henk Heising (herstel- en conditietrainer) en Dwight Lodeweges als leermeesters. Lodeweges haalde hem in 2014 bij het eerste elftal.