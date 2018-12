Heerenveen komt achterstand niet meer te boven tegen Utrecht

Door Tim Reedijk



Trainer Dick Advocaat van Utrecht sprak vrijdag bij zijn persbabbeltje over het meenemen van het zelfvertrouwen uit thuiswedstrijden naar duels buiten Utrecht. De club pakt in uitwedstrijden veel minder punten dan thuis: in 2018 werden er zelfs maar twee buitenshuis gewonnen.



Daarom was de eerste helft bijna on-Utrechts, zo efficiënt en machtig was Utrecht in het Abe Lenstra Stadion. Drie kansen, drie goals. De tweede helft leek al voor de bühne, totdat Heerenveen aan de hand van Michel Vlap de geest kreeg. Zes minuten na diens fraaie, rake volley (1-3) tekende Pelle van Amersfoort met het hoofd voor de 2-3. En zo wankelde Utrecht toch weer.



Dat leek ondenkbaar na het eerste bedrijf, of eigenlijk de eerste 70 minuten, waarin Utrecht zo dodelijk was. Zoals Utrecht al weken bovengemiddeld scoort wat betreft doelpunten. Voor de vierde wedstrijd op rij maakten de Domstedelingen er (minimaal) drie; in al die wedstrijden was Gyrano Kerk trefzeker. Terwijl ook de Amsterdammer normaal gesproken niet het toonbeeld van een koele kikker voor de goal is.



Bij zijn doelpunt, de 0-2, werd hij wel een handje geholpen door doelman Warner Hahn die niet vrijuit ging. Ook bij de 0-3 oogde de keeper niet goed, al was het schot van Oussama Tannane wel hard. Tekenend was zijn ontlading en het feit dat hij zijn goal met de gehele bank van Utrecht vierde. Al maanden zoekt hij opzichtig naar een doelpunt en vandaag maakte hij dan zijn eerste eredivisietreffer sinds 2015.



Emil Bergström opende de score na 14 minuten, en dat terwijl hij eigenlijk op de bank zou zitten. Omdat Timo Letschert in de warming-up geblesseerd afhaakte, moest de Zweed halsoverkop toch spelen en dat deed hij verdienstelijk. Hij zette Utrecht meteen op het goede spoor met een rake kopbal uit een hoekschop van Tannane.



Maar waar de tweede helft voor de bühne leek, maakte Heerenveen het toch nog heel spannend. Het geloof in een punt was er helemaal toen Utrechter Lukas Görtler rood kreeg, maar scheidsrechter De Graaf maakte van die prent een gele na het zien van de beelden. Een sterke slotfase ten spijt stond Heerenveen dus uiteindelijk toch met lege handen. En Utrecht, dat heeft weer eens een zege in een uitwedstrijd te pakken.