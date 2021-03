Heerenveen krijgt FC Twente er na onrustige week niet onder

Na het vertrek van technisch manager Gerry Hamstra volgde een teleurstellende nederlaag bij Willem II, die leidde tot flink wat ergernis in Friesland. Supporters lieten hun onvrede blijken over de manier waarop Heerenveen kansloos verloor in Tilburg en gingen dinsdag in gesprek met trainer Johnny Jansen. Ook spelers Siem de Jong, Henk Veerman en Pawel Bochniewicz schoven aan.



Het moest volgens supporters leiden tot een ‘passend’ antwoord op het veld, om te beginnen vanavond in het belangrijke duel tegen concurrent FC Twente in de strijd om Europees voetbal. Een nieuwe nederlaag - het verschil op de ranglijst tussen de twee ploegen bedroeg tot vanavond drie punten - zou betekenen dat een plek in de play-offs nog verder uit zicht zou komen te liggen. Het seizoen dreigt daarmee als een nachtkaars uit te gaan.