Heerenveen ligt op koers voor Europese play-offs na winst in Venlo

In Venlo maakten Reza Ghoochannejhad en invaller Nemanja Mihajlovic de doelpunten. Ghoochannejhad trof halverwege de tweede helft met het hoofd doel en Mihajlovic schoot in de 79ste minuut hard raak nadat hij vanaf links naar binnen was getrokken.



Clint Leemans miste namens de thuisploeg in de eerste helft een penalty. In de 27ste minuut mocht Leemans aanleggen vanaf elf meter, maar sc Heerenveen-doelman Martin Hansen keerde de inzet. Leemans faalde vorige week tegen Sparta ookal vanaf de stip.



VVV heeft al ruim twee maanden (tien wedstrijden op rij) niet meer gewonnen. De laatste zege dateert van 4 februari, toen Feyenoord in Limburg met 1-0 werd verslagen. Ondanks de slechte serie staat de ploeg van Maurice Steijn nog steeds twaalfde en lijkt handhaving in de eredivisie zo goed als zeker.



Heerenveen staat op de achtste plaats en houdt ADO Den Haag op doelsaldo onder zich. Een plaats bij de eerste acht is vereist om aan de play-offs voor een plaats in de voorronde van de Europa League te mogen deelnemen.