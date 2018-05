Heerenveen ondanks knotsgekke nederlaag tegen Feyenoord naar play-offs

Door Mikous Gouka Heerenveen had door een beter doelsaldo dan concurrenten ADO Den Haag en PEC Zwolle eigenlijk aan een punt voldoende tegen Feyenoord om zich te verzekeren van de play-offs voor Europees voetbal. Dat leek er lange tijd niet in te zitten. Feyenoord was de sterkere ploeg in een wedstrijd die er niet meer toe deed. Behalve voor Steven Berghuis die nog een ultieme poging deed om topscorer van Nederland te worden. De rechterspits van Feyenoord moest minimaal twee goals maken om leider Alireza Jahanbakhsh nog te kunnen achterhalen. Maar voor het rustsignaal van arbiter Danny Makkelie was de international daar al in geslaagd. En daarnaast had hij pech met een schot op de paal en vrije trap die keeper Martin Hansen onschadelijk wist te maken. Individuele prijs Omdat op de andere velden ook Bjorn Johnsen (ADO) en Alireza Jahanbakhsh (AZ) met scherp schoten, was tijdens de rust wel duidelijk dat de individuele prijs er niet in zou zitten voor Berghuis. Tekst gaat verder onder de foto.

Feyenoord had geen kind aan Heerenveen, tot invaller Jordy Bruijn in de slotfase de voorsprong van Feyenoord halveerde: 1-2. Jan Arie van der Heijden schoot twee minuten later de bal langs zijn eigen keeper: 2-2. En het was aan doelman Justin Bijlow te danken dat het geen 2-3 werd. De doelman stopte een strafschop van Arber Zeneli. Uiteindelijk zorgde invaller Bilal Basacikoglu op de valreep nog voor 2-3.



Veel maakte dat niet meer uit voor de ploeg van Jurgen Streppel. PEC Zwolle kreeg in Alkmaar namelijk met 6-0 op de broek. Ondanks de nederlaag gaat Heerenveen dus 'gewoon' naar de play-offs. Daarin wacht het duel met FC Utrecht.



Einde seizoen

Voor Feyenoord zit het seizoen er op. De internationals zetten er meteen een punt achter, de rest traint nog een week door in Rotterdam.

De vraag is wat er tijdens de zomer zal gebeuren. Zet Robin van Persie, die gisteren halverwege de tweede helft inviel, een punt achter zijn loopbaan? Waar speelt Nicolai Jørgensen volgend seizoen? Dat Tonny Vilhena vertrekt lijkt wel zeker, maar waar gaat de international heen. En wat levert de linkspoot de Rotterdamse club nog op.



De laatste wedstrijd was uiteraard niet meer van belang. Het was er wel eentje waarin keeper Justin Bijlow wederom liet zien dat hij misschien wel toe is aan een echte kans in de Kuip. En eentje waarin Jan Wouters voor de allerlaatste keer op de bank zat bij Feyenoord. Voor de assistent-trainer is na de zomer geen plek meer in de Kuip. Denny Landzaat is de beoogde vervanger, maar AZ laat de voormalig international niet zonder slag of stoot vertrekken. Dat is in Alkmaar inmiddels zelfs een principekwestie geworden.