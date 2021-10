Heerenveen ontvangt Vitesse

Podcast | ‘Nieuwe directeur Feyenoord? Ze staan niet in rijen van tien voor de Kuip’

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe directeur. Mark Koevermans vertrekt per 1 december en dat is eerder dan gepland. Over de gevolgen en het waarom praat presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Feyenoord-volger Mikos Gouka.

27 oktober